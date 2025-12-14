Hindistan'da Lionel Messi heykeli açıldı

Lionel Messi'nin Hindistan turu kapsamında Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da (Kolkata) ziyaretçilere açılan Dünya Kupası'nı kaldırdığı 21 metre yüksekliğindeki heykeli ilgi görüyor.

Kalküta’da Messi’nin Dünya Kupası’nı tuttuğu anı betimleyen demir heykel, dört Hint kentini kapsayan ve tur kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile olası bir görüşmeyi de içeren “GOAT” (tüm zamanların en iyisi) turunun bir parçası olarak sergileniyor.

38 yaşındaki Arjantin ve Inter Miami yıldızı Lionel Messi, güvenlik gerekçeleriyle heykelin açılışını bizzat katılmak yerine uzaktan kumanda aracılığıyla gerçekleştirdi.

OLAYLI TUR

Tur dün yaşanan olaylarla birlikte kaotik bir başlangıç yaptı. ANI haber ajansının aktardığına göre, Kalküta’daki Salt Lake Stadı’nda Messi’nin kısa süreli ziyareti sırasında bazı taraftarlar tribünlerdeki koltukları sökerek sahaya attı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre 2022 Dünya Kupası şampiyonu Messi, sahada taraftarları selamlayarak kısa bir tur attı ancak etrafı kalabalık bir grupla çevriliydi ve stada geldikten yaklaşık 20 dakika sonra alandan ayrıldı.

Saatlerce beklemelerine rağmen birçok biletli seyircinin Messi’yi ne canlı olarak ne de stadyumun dev ekranlarında görebildiği bildirildi.

Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, yaşanan “organizasyon aksaklıkları” nedeniyle Arjantinli yıldızdan ve taraftarlardan özür diledi.

