Hindistan'da meydana gelen heyelanda binalar zarar gördü

Himaçal Pradeş eyaletinde sel ve toprak kaymaları sonucu hazirandan bu yana 361 kişi öldü

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde meydana gelen heyelanda 8 binanın zarar gördüğü bildirildi.

Himaçal Pradeş eyaletine bağlı Kullu bölgesinde muson yağmurlarına bağlı olarak toprak kayması meydana geldi. Afet yönetimi yetkilileri 8 binanın zarar gördüğünü kaydetti.

Himaçal Pradeş Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kullu'da büyük bir binanın toprak kayması sırasında yıkıldığı görüntüler bulunduğunu, binanın yönetim tarafından 2 gün önce boşaltıldığını söyledi.

Eyalet Afet Yönetimi yetkilileri, sel ve toprak kaymaları sonucu hazirandan bu yana 361 kişinin yaşamını yitirdiğini, 342 kişinin yaralandığını ve 40 kişinin hala kayıp olduğunu ifade etti.

Haziran ile eylül arasındaki muson mevsimi süresince Hindistan'ın kuzeyinde toprak kaymaları ve sel gibi afetler yaygın görülüyor. Bilim insanları, bu tür afetlerin küresel ısınma ile daha da sıklaştığını belirtiyor.​​​​​​​