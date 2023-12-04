Hindistan'da, Michaung fırtınasına karşı önlemler arttırıldı
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde yaklaşan Michaung fırtınası nedeniyle riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi, okullar ve hükümet binalarında faaliyetler durduruldu.
Hindustan Times'ın haberine göre, Tamil Nadu'nun başkenti Çennai'nin 110 kilometre kuzeydoğu açıklarında olduğu belirtilen şiddetli fırtınanın yarın karaya ulaşması bekleniyor.
Andra Pradeş eyaletinin Nellore ve Machilipatnam kentlerinde saatteki hızının 90-100 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen Michaung fırtınası nedeniyle Tamil Nadu'da riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi.
Çennai ve çevre bölgelerindeki okullar, hükümet binaları ve bankalar kapatılırken Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri sahada faaliyetlerini artırdı.
Kentteki havaalanına inmesi beklenen 10 uçak ise Bengaluru şehrine yönlendirildi.