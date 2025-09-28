Hindistan'da miting alanında izdiham: 38 ölü

Giriş / Abone Ol
Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde Tamilaga Vettri Kazhagam Partisinin Karur kentinde düzenlediği mitingde izdiham çıktı. İlk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Dünya
  • 28.09.2025 08:10
  • Giriş: 28.09.2025 08:10
  • Güncelleme: 28.09.2025 08:11
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Karur'da, oyuncu Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu TVK Partisinin mitinginde izdiham çıktı.

İzdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda, "Tamil Nadu'nun Karur kentinde bir siyasi miting sırasında yaşanan talihsiz olay derinden üzdü. Sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyorum. Bu zor zamanda onlara güç diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

