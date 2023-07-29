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Hindistan'da muharrem ayı etkinliğinde 4 kişi elektrik akımına kapılarak öldü

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlik sırasında elektrik akımına kapılan 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 15:49
  • Giriş: 29.07.2023 15:49
  • Güncelleme: 29.07.2023 15:50
Kaynak: AA
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Hindistan'da muharrem ayı etkinliğinde 4 kişi elektrik akımına kapılarak öldü

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde, muharrem ayı nedeniyle düzenlenen etkinlik sırasında elektrik akımına kapılan 4 kişi hayatını kaybetti.

NDTV'nin haberine göre, Jharkhand eyaletinin Bokaro bölgesinde muharrem ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik sırasında elektrik akımına kapılan 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yetkililer, kazanın etkinlikte taşınan 4,5 metre uzunluğundaki bayrak direğinin yüksek gerilim hattına takılmasıyla meydana geldiğini kaydetti.

Kaza sonrası yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 3'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.

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