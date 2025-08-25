Hindistan'da muson yağışlarının bilançosu büyüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 298'e yükseldi

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 298'e yükseldi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Güney Asya'yı haziran-eylül aylarında etkisi altına alan muson yağışları, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde can ve mal kaybına yol açmaya devam ediyor.

Yetkililer, şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel baskınları, heyelan ve trafik kazalarında 20 Haziran'dan bu yana eyalet genelinde 298 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yağışların altyapıya da zarar verdiğini ve 482 yolun kapandığını belirten yetkililer, 941 elektrik trafosunun arızalandığını, 95 su şebekesinde kesinti meydana geldiğini aktardı.

MUSON SEZONU, ANDRA PRADEŞ'TE ELMAS AVI BAŞLATTI

Öte yandan, can ve mal kaybına neden olan şiddetli yağışlar, ülkenin güneydoğusundaki Andra Pradeş eyaletinde ise farklı bir heyecan uyandırdı.

Hem eyaletten hem de ülkenin diğer bölgelerinden insanlar, daha önce elmasların keşfedildiği bilinen Andra Pradeş'teki yerlere akın etti.

Eyalette muson sezonlarının bir geleneği haline gelen "hazine avcıları", şiddetli yağışların yüzeye çıkardığı taşlar arasında değerli olanları aramaya başladı.