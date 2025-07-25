Hindistan'da okul çatısı çöktü: 7 öğrenci öldü

Hindistan'ın Racastan eyaletinde okulun çatısının çökmesi sonucu öğrencilerden 7'sinin hayatını kaybettiği, 28'inin yaralandığı bildirildi.

The Hindu gazetesinin haberine göre, Racastan eyaletindeki okulun çatısının bir kısmı çöktü.

Çökme sonucu enkaz altında kalan 7 öğrenci hayatını kaybetti, 28 öğrenci yaralandı.

Ebeveyn ve öğretmenlerden oluşan onlarca kişi, enkaz altında kalan çocukları kurtarmak için çalışmalara yardım etti.

Bölgedeki vatandaşlar, okul binasının durumunun yetkililere aktarıldığını ancak hiçbir önlem alınmadığını belirterek, idari yönetimi ihmalkarlıkla suçladı.