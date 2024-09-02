Hindistan'da Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı düştü
Hindistan'ın Racastan eyaletinde gece eğitimi görevindeki Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı düştü, pilot kurtuldu.
Kaynak: AA
Hindistan Hava Kuvvetlerinin X hesabından yapılan açıklamada, Barmer bölgesinde rutin gece eğitim görevi sırasında, Rus yapımı MiG-29 savaş uçağının kritik bir teknik sorunla karşı karşıya kalarak düştüğü belirtildi.
Açıklamada, pilotun fırlatma koltuğu sistemini kullanarak kazadan kurtulduğu, uçağın düştüğü alanda can kaybı olmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.