Hindistan'da sahte alkol tüketen 14 kişi öldü
YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın kuzeyinde, sahte alkol tüketen 14 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Pencap eyaletinde sahte alkol tüketen 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Kıdemli Polis Memuru Maninder Singh, eyaletin Amritsar şehrine yaklaşık 19 kilometre uzaklıktaki beş köyde sahte içki tedarik ettikleri gerekçesiyle yedi kişinin tutuklandığını söyledi.
Hükümet yetkilisi Sakshi Sawhney ise yerel yönetimin olayın yaşandığı köylere sağlık ekipleri gönderdiğini ve sahte içki tüketmiş olabilecek kişilerin durumlarının kontrol edildiğini aktardı.
Sawhney, can kaybının artmasını önlenmek için belirtiler gösteren kişilerin hastanelere sevk edildiğini kaydetti.
Soruşturma kapsamında, ölümlere yol açan sahte içkinin içeriğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Hindistan'da özellikle kırsal bölgelerde ucuz olması nedeniyle yasa dışı yollarla üretilen sahte alkolün tüketimi, sık sık can kayıplarına yol açıyor.