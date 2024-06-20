Hindistan'da sahte içkiden 29 kişi öldü

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içkiden 29 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içkiden 29 kişi yaşamını yitirdi.

Press Trust of India haber ajansının haberine göre, eyalet yetkilisi M.S Prasanth, olayın Kallakurichi meydana geldiğini belirtti.

Prasanth, sahte içkiden 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100'den fazla kişinin farklı hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.

Prasanth, ölü sayısının artabileceğini, bölgeye ambulansların sevk edildiğini dile getirdi.

Eyalet Başbakanı M.K Stalin de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hindistan'ın doğusunda yer alan ve 7 yıldır alkol yasağı olan Bihar eyaletinde de 2023'te sahte içkiden 20 kişi hayatını kaybetmişti.