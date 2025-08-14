Giriş / Abone Ol
Hindistan'da sel: 17 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Yetkililer, sel nedeniyle 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 75 kişinin yaralandığını bildirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Güncel
  14.08.2025 15:56
  • Giriş: 14.08.2025 15:56
  • Güncelleme: 14.08.2025 15:57
Kaynak: AA
Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.

Yerel yetkililer, ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 75 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederek, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

