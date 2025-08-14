Hindistan'da sel: 17 kişi öldü, 75 kişi yaralandı
Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Yetkililer, sel nedeniyle 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 75 kişinin yaralandığını bildirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.
Yerel yetkililer, ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 75 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederek, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.