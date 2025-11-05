Hindistan'da son iki günde tren kazalarında 17 kişi öldü

NEW DELHİ (AA) - Hindistan'da son iki günde Çatisgarh ve Uttar Pradesh eyaletlerinde yaşanan iki ayrı tren kazasında 17 kişi hayatını kaybetti.

Çatisgarh eyaletinin Bilaspur bölgesi yakınlarında yolcu treninin yük treniyle çarpıştığı dünkü kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

20 kişinin yaralandığı kazada arama kurtarma faaliyetleri sabah saatlerinde sonlanırken, kazanın yaşandığı alanda tren seferlerine yeniden başlandı.

Hindistan Demiryolları da kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını, ölenler ve yaralıların ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

Öte yandan Hindustan Times gazetesinin haberine göre, sabah saatlerinde Uttar Pradesh eyaletinin Mirzapur bölgesinde demir yolu raylarını geçen yolculara tren çarptı.

Kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.