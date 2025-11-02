Giriş / Abone Ol
Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletindeki Swamy Venkateswara Tapınağı’nda ‘Ekadashi’ kutlamaları sırasında çıkan izdihamda 12 kişi yaşamını yitirdi.

  • 02.11.2025 10:28
  • Giriş: 02.11.2025 10:28
  • Güncelleme: 02.11.2025 10:31
Kaynak: DHA
Hindistan'da tapınakta izdiham: 12 ölü
Fotoğraf: DHA

Hindistan'da bir tapınakta çıkan izdiham sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Srikakulam bölgesinde Hindular, Hinduizm'in kutsal günlerinden biri olan ‘Ekadashi’ nedeniyle Swamy Venkateswara Tapınağı'nda bir araya geldi.

Kalabalık nedeniyle tapınakta izdiham çıktığı ve 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

