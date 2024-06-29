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Hindistan'da tatbikat sırasında 5 asker hayatını kaybetti

Hindistan'da gerçekleştirilen ve zorlu bölge koşullarıyla mücadele için yapıldığı belirtilen askeri tatbikatta 5 ordu mensubu hayatını kaybetti.

Dünya
  • 29.06.2024 10:41
  • Giriş: 29.06.2024 10:41
  • Güncelleme: 29.06.2024 10:44
Kaynak: AA
Hindistan'da tatbikat sırasında 5 asker hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Hindistan'da 5 ordu mensubu, nehir geçiş tatbikatı esnasında yaşamını yitirdi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, biri astsubay 5 Hint askeri, Ladakh bölgesinde "Fiili Kontrol Hattı (LAC)" yakınlarındaki Mandir Morh Nehri'nde "T-72 tipi" tankla yaptıkları geçiş tatbikatı sırasında suya kapıldı.

Yetkililer, 5 askerin bulunduğu tankın Hindistan'daki aşırı yağışlar sonucu nehirdeki taşkından etkilendiğini belirtti.

Olay yerine gelen ekiplerin 5 askerin cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.

Bu arada, tatbikatın zorlu bölge koşullarıyla mücadele için yapıldığı belirtildi.

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