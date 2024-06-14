Hindistan'da toprak kayması: 6 kişi öldü

Hindistan'ın Sikkim eyaletinin kuzeyinde aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki ev ve yollar hasar gördü, eyaletin kuzey bölgelerinin güneyle irtibatı tamamen kesildi.

Hindistan'ın Sikkim eyaletinin kuzeyinde aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Hint basınında yer alan haberlere göre, eyaletin Mangan bölgesinde meydana gelen toprak kaymasıyla yol ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle 1500'ü aşkın turist bölgede mahsur kaldı.

Yerel yetkililerce yapılan açıklamada, heyelanda 6 kişinin öldüğü ve 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İRTİBAT TAMAMEN KESİLDİ

Bölgedeki ev ve yolların hasar gördüğünü belirten yetkililer, Sikkim eyaletinin kuzey bölgelerinin güneyle irtibatının tamamen kesildiğini kaydedildi.

Olumsuz hava koşulları ve nehirlerdeki su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle ulaşımın yanı sıra, su, elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerinde de aksaklıklar yaşandığı ifade ediliyor.

Her yıl haziran-eylül aylarında meydana gelen muson yağmurları bölgede büyük hasara yol açıyor.

Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda meydana gelen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.