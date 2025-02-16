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Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: En az 16 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da tren istasyonunda çıkan izdihamda en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 16.02.2025 10:09
  • Giriş: 16.02.2025 10:09
  • Güncelleme: 16.02.2025 10:13
Kaynak: AA
Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: En az 16 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında izdiham yaşandı.

İzdihamda 2'si çocuk olmak üzere 16 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.

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