Hindistan'da tren kazasında 6 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Yetkililer, Andra Pradeş eyaletinin Vizianagaram bölgesi yakınlarında, bir yolcu treninin raylarda duran başka bir yolcu trenine çarptığını bildirdi.

Üç vagonun raydan çıktığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı.

ANI News'ün haberine göre, Demir Yolu Bakanı Ashwini Vaishnaw, kaza ile ilgili arama kurtarma çalışmalarının başladığını, herkesin kurtarıldığını belirterek, durumun "kontrol atında olduğunu" kaydetti.