Hindistan'da tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan işçilere ulaşmaya 18 metre kaldı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan işçilere ulaşmaya 18 metre kaldı.

Indiatoday'in haberine göre, Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan 41 işçinin bulunduğu alana yaklaşık 24 saat sonra varılabileceği tahmin ediliyor.

İşçilerin mahsur kaldığı alana ulaşmak için 39 metre tünel kazıldı, 18 metre daha tünel kazılması sonucunda işçilere ulaşılacağı öngörülüyor.

Eski Başbakan Yardımcısı Bhaskar Khulbe, mahsur kalan işçilerle konuştuğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.