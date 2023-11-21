Hindistan'da tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan işçilerle temas kuruldu

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan 41 işçi ile iletişim sağlandı.

Yetkililer, sosyal medya platformu X’te tünelde mahsur kalan işçilerin görüntülerini ilk kez yayınladı.

Kurtarma çalışmaları kapsamında yeni yerleştirilen bir çelik borudan geçirilen küçük bir kamera aracılığıyla işçilerle konuşulduğunu açıklayan yetkililer, görüşmede 41 işçinin sağlık durumlarının tespit edilmeye çalışıldığını açıkladı.

Hükümet sözcüsü Deepa Gaur, söz konusu çelik düzenek sayesinde işçilere sıcak yemek de gönderildiğini söyledi.

Kurtarma ekipleri işçileri çıkarmak için dikey olarak kazacakları tepenin zirvesine bir erişim yolu oluşturuyor.