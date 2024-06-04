Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren genel seçimlerin ardından oy sayım işlemi başladı

Hindistan’da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimlerde Halk Meclisinin (Lock Sabha) 543 üyesini belirleyecek oy sayım işlemine başlandı.

Hindistan Seçim Kurulu, internet sayfasından canlı olarak aktardığı seçim verilerinin paylaşımına yerel saatle 08.00 itibarıyla başladı.

Hindistan'da yarış, Başbakan Narendra Modi’nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) ile 30'dan fazla muhalefet partisinin birleşerek kurduğu "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA) arasında geçiyor.

Bir partinin veya koalisyonun hükümet kurabilmesi için Halk Meclisindeki 543 sandalyeden 272’sine sahip olması gerekiyor.

Hindistanda sayıları 1 milyara yaklaşan seçmen, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde 19 Nisan ve 26 Nisan'da, ayrıca 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy kullanmıştı.