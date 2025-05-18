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Hindistan'da yıldırım düştü: 15 ölü

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Dünya
  • 18.05.2025 10:09
  • Giriş: 18.05.2025 10:09
  • Güncelleme: 18.05.2025 10:12
Kaynak: DHA
Hindistan'da yıldırım düştü: 15 ölü
Fotoğraf: DHA

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Odisha eyaletine bağlı Koraput, Jajpur, Dhenkanal, Mayurbhanj, Ganjam ve Gajapati gibi birçok ilçede etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda yıldırım isabet etmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), eyalet genelinde sağanak yağış, gök gürültülü fırtına ve yıldırım olaylarının devam edebileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, halka dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini belirtti.

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