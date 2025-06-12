Hindistan'da yolcu uçağı düştü

Hindistan'ın Gucerat eyaleti Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki havalimanı yakınlarında İngiltere'ye giden bir yolcu uçağı düştü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gökyüzüne siyah bir dumanın yükseldiği görülüyor.

Hindistan'ın Ahmedabad bölgesinde yolcu uçağı düştü



Uçakta 100'den fazla yolcunun bulunduğu belirtiliyor https://t.co/AOdlGMv7mg pic.twitter.com/m4YHwelMzL — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 12, 2025

Hint medyasında uçaktaki yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, ANI News, 242 yolcunun bulunduğunu öne sürdü.

Öte yandan, uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.