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Hindistan'da yolcu uçağı düştü

Hindistan'da Ahmedabad'daki havalimanı yakınlarında İngiltere'ye giden bir yolcu uçağı düştü. Hint medyasında uçaktaki yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, ANI News, 242 yolcunun bulunduğunu öne sürdü.

Dünya
  • 12.06.2025 11:49
  • Giriş: 12.06.2025 11:49
  • Güncelleme: 12.06.2025 12:04
Kaynak: AA
Hindistan'da yolcu uçağı düştü

Hindistan'ın Gucerat eyaleti Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki havalimanı yakınlarında İngiltere'ye giden bir yolcu uçağı düştü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gökyüzüne siyah bir dumanın yükseldiği görülüyor.

Hint medyasında uçaktaki yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, ANI News, 242 yolcunun bulunduğunu öne sürdü.

Öte yandan, uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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