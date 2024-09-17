Hindistan'da yolsuzlukla suçlanan Başbakan istifa etti

Hindistan'da yolsuzlukla suçlanan Delhi Eyaleti Başbakanı Kejriwal istifa etti

NDTV televizyonunun haberine göre, Sıradan Halkın Partisi (Aam Aadmi Partisi-AAP) lideri Kejriwal, Delhi Vali Vekili Vinai Kumar Saxena'ya istifa belgesini teslim etti.

Singh, gazetecilere yaptığı açıklamada, Arvind Kejriwal'in istifasını sunduğunu belirterek, "Bu, parti ve Delhi halkı için duygusal bir an. Aynı zamanda halk Kejriwal'i yeniden başbakan yapmaya kararlı. Seçimler yapılana dek Delhi ile ben ilgileneceğim." dedi.

SİNGH, DELHİ'NİN BUGÜNE KADARKİ EN GENÇ BAŞBAKANI

AAP, Kejriwal'den boşalan koltuk için Singh'in oy birliğiyle seçildiğini ve Şubat 2025'teki Delhi milletvekili seçimlerine kadar bu görevini sürdüreceğini duyurdu.

43 yaşındaki Singh, Delhi'nin bugüne kadarki en genç başbakanı oldu.

İngiltere hükümeti ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Chevening Bursu ile 2003'te Oxford Üniversitesine giderek tarih alanında yüksek lisans yapan Singh, 2005'te de Rodos bursiyeri olarak Oxford Üniversitesini oluşturan kolejlerden biri olan Magdalen Kolejini bitirdi.

Singh, AAP'nin kurucuları arasında yer alıyor.

21 MART'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kejriwal, partisi ve birlikte çalıştığı eyalet bakanlarının, yaklaşık 2 yıl önce alkol satış ruhsatı için 12 milyon dolar rüşvet aldığı suçlamasıyla 21 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

AAP, Hindistan'da görevi başındayken tutuklanan ilk eyalet başbakanı olan Kejriwal'e yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Kejriwal'ın tutuklanması üzerine yüzlerce AAP destekçisi başkentte protestolar düzenlemiş, partinin bazı üst düzey yetkilileri ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

AAP Sözcüsü Saurabh Bharadwaj, Kejriwal'in tutuklanmasından Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki partisi BJP'yi sorumlu tutarak "Tüm bunlar ulusal seçimleri kazanmak için yapılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Kejriwal, seçim kampanyasını sürdürebilmesi için mayıs ayında kefaletle serbest bırakılmış, 2 Haziran'da ise tekrar tutuklanmıştı.