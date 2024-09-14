Hindistan'da yolsuzlukla suçlanan Delhi Eyaleti Başbakanı Kejriwal kefaletle serbest kaldı

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, başkent Yeni Delhi'de Kejriwal'in kefaletle serbest bırakılmasına ilişkin karar mahkemede görüşüldü.

Mahkeme, 6 aydır tutuklu bulunan muhalefetteki AAP lideri ve Delhi eyaleti Başbakanı Kejriwal'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Kejriwal'in gelecek ay Haryana eyaletinde yapılacak yerel seçimlerde ve gelecek yıl Yeni Delhi'de yapılması beklenen seçimlerde kampanyasını sürdürebilmesinin AAP'nin seçimlerdeki etkisini artırması bekleniyor.

KEJRİWAL'İN SERBESTİYETİ İÇİN 5 ŞART

Mahkemen, Kejriwal'in serbest bırakılması için 5 şart açıkladı.

Yaklaşık 12 bin dolar kefalet ücreti ödemesi gereken Kejriwal'in, mahkemenin istisnai kararları dışında duruşmalara katılması gerekiyor.

Kejriwal'in serbest bırakıldığı sürede, Yeni Delhi Eyalet Başbakanlığı ofisine veya sekreterliğine girmesine izin verilmiyor.

Kejriwal'in Yeni Delhi vali vekilinin onayını almadıkça imza atma yetkisini kullanamayacağı belirtilirken ayrıca Kejriwal'in davaya ilişkin yorum yapmaması da gerekiyor.

21 MART'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kejriwal, partisi ve birlikte çalıştığı eyalet bakanlarının, yaklaşık 2 yıl önce alkol satış ruhsatı için 12 milyon dolar rüşvet aldığı suçlamasıyla 21 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

AAP, Hindistan'da görevi başındayken tutuklanan ilk eyalet başbakanı olan Kejriwal'a yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Kejriwal'ın tutuklanması üzerine yüzlerce AAP destekçisi başkentte protestolar düzenlemiş, partinin bazı üst düzey yetkilileri ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

AAP Sözcüsü Saurabh Bharadwaj, Kejriwal'ın tutuklanmasından Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki partisi BJP'yi sorumlu tutarak "Tüm bunlar ulusal seçimleri kazanmak için yapılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Kejriwal, seçim kampanyasını sürdürebilmesi için mayıs ayında kefaletle serbest bırakılmış, 2 Haziran'da ise tekrar tutuklanmıştı.