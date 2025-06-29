Hindistan'daki festivalde izdiham: 3 ölü

HİNDİSTAN, (DHA) - HİNDİSTAN'ın Odisha eyaletindeki festivalde çıkan izdihamda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletindeki festivalde çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı. Odisha eyaletinin Puri bölgesinde ‘Jagannath Rath Yatra Festivali’ kutlamaları başladı. Yetkililer, kalabalığın yerel saatle 04.00 civarında bir tapınağın yakınlarına toplanmasıyla çıkan izdihamda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6’sı ağır olmak üzere yaklaşık 50 kişinin yaralandığını açıkladı.