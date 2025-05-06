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Hindistan'dan Pakistan'a füzeli saldırı

Pakistan Askeri Sözcüsü, Hindistan'dan Pakistan’ın Keşmir bölgesinin Muzaffarabad kentine 3 füze saldırısı yapıldığını söyledi.

Dünya
  • 06.05.2025 23:44
  • Giriş: 06.05.2025 23:44
  • Güncelleme: 06.05.2025 23:54
Kaynak: ANKA
Hindistan'dan Pakistan'a füzeli saldırı

Pakistan Askeri Sözcüsü, Hindistan'dan Pakistan topraklarının kontrolündeki Keşmir bölgesinin Muzaffarabad kentindeki hedeflere üç füze saldırısı yapıldığını belirtti.

Bunun yanı sıra Muzaffarabad’ın çevresindeki dağlara yakın bölgelerde çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi. Batı medyasına konuşan görgü tanıkları, patlamaların ardından şehrin elektriğinin kesildiğini söyledi.

Saldırılarda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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