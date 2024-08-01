Hindistan'dan vatandaşlarına 'Lübnan' çağrısı: Ülkeyi derhal terk edin

Hindistan, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısı yaptı. Açıklamada, ülkede kalmaya devam edecek vatandaşlarından dikkatli olması istendi.

Hindistan, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulunarak, ülkede bulunanlara da bölgeyi derhal terk etmeleri çağrısı yaptı.

Hindistan'ın Beyrut Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından duyuru yayımladı.

Duyuruda, bölgede son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek, Hindistan vatandaşlarının bir sonraki duyuruya kadar Lübnan'a seyahat etmemeleri tavsiye edildi.

Tüm Hindistan vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısı yapılan duyuruda, ülkede kalmaya devam edecek vatandaşlara da seyahatlerini kısıtlama ve dikkatli olma uyarısında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklarken, Hizbullah ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırının ardından "Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlemiş, daha sonra da Beyrut'ta meydana gelen patlamaların arkasında olduğunu açıklamıştı.