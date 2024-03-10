Hindistan, EFTA ülkeleri ile serbest ticaret anlaşması imzaladı

Hindistan ile İzlanda, Liechtenstein, İsviçre ve Norveç'ten oluşan Avrupa Serbest Ticari Birliği (EFTA) arasında 100 milyar dolar yatırım öngören ticaret anlaşması imzalandı.

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, X hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan-EFTA ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmasının, bu ülkelerle gelişen ortaklıklarında tarihi dönüm noktası olduğunu belirtti.

Anlaşma kapsamında 15 yıl içerisinde EFTA ülkeleri İzlanda, Liechtenstein, İsviçre ve Norveç'ten Hindistan'a 100 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü kaydeden Goyal, anlaşmanın 1 milyon Hindistanlının istihdamı, teknolojik işbirliği, endüstriyel ihracatta artış, ülkenin tarım ve işlenmiş gıda ihracatını artırmak için tarife imtiyazları içerdiğini aktardı.