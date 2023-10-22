Hindistan, Filistinliler için insani yardım gönderildiğini duyurdu

Hindistan, Filistin halkına destek amacıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderildiğini açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yardımın uçakla yola çıktığını belirtti.

​​​​​​​Bagchi, Filistinliler için yaklaşık 6,5 ton tıbbi ve 32 ton afet yardım malzemesi taşıyan "IAF C-17" uçağının Mısır'daki El-Ariş Havalimanı'na gitmek üzere havalandığını kaydederek insani yardımlar arasında ilaç, çadır, uyku tulumları ve su artıma tabletleri gibi malzemelerin bulunduğunu ifade etti.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk yardım konvoyu dün Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne girmişti.