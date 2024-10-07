Hindistan Hava Kuvvetleri'nin gösterisinde sıcak çarpmasından 5 seyirci öldü

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Chennai kentinde Hindistan Hava Kuvvetleri'nin gösterisini izlemeye giden 5 seyirci sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi hastanelik oldu.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 92. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere Chennai kentindeki Marina Plajı'nda etkinlik düzenlendi.

Tamil Nadu eyaleti Sağlık Bakanı Ma Subramanian, etkinlikte sıcak çarpması ve dehidrasyon nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'e yakın seyircinin de hastanelik olduğunu açıkladı.