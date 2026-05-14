Hindistan hava yolu şirketi Ortadoğu etkisinde: Uçuşlarını azaltacak

Hindistan hava yolu şirketi Air India, artan maliyetler nedeniyle yaz aylarında uluslararası uçuş sayılarında geçici azaltmaya gidecek.

Hindustan Times'ın haberine göre, Air India'dan uluslararası operasyonel faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Ortadoğu'daki gerilimin ardından artan yakıt maliyetleri ve hava sahası kısıtlamalarının gerekçe gösterildiği açıklamada, haziran-ağustos döneminde uçuş sayılarında azaltmaya gidileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Delhi-Chicago ve Delhi-Şanghay gibi bazı rotalardaki uçuşların da geçici süreliğine askıya alınacağı bildirildi.

HAVA YOLLARI FEDERASYONU UYARI YAPMIŞTI

Air India, IndiGo ve SpiceJet şirketlerini temsil eden Hindistan Hava Yolları Federasyonu, yaptığı açıklamada, merkezi hükümete "yakıt vergisi indirimi" uyarısında bulunmuştu.

Hava Yolu şirketleri, Orta Doğu'daki gerilim kaynaklı artan maliyetler nedeniyle "havacılık sektörünün operasyonları durdurma eşiğinde" olduğunu belirtmişti.

Şirketler, ülke içinde yakıt vergisi indirimi uygulanmadığı takdirde havacılık operasyonlarının durma noktasına ulaşacağı uyarısını yapmıştı.