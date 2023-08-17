Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında en az 72 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyinde günlerdir aralıksız süren yağmur, en az 72 kişinin ölümüne neden oldu.

Bir hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre şiddetli muson yağmurları, toprak kaymalarına ve ani sellere sebep oldu, yollar su altında kaldı ve binalar selde sürüklendi.

Dağlık Himaçal Pradeş eyaletinde kurtarma görevlileri, zorlayıcı hava koşullarında yağmur nedeniyle çamur ve enkaz altında mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalışıyor.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bölgede birkaç gün daha sürmesi beklenen şiddetli sağanak nedeniyle yüksek alarm verdi. Yetkililer, şu ana kadar en az 72 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hindistan Hava Kuvvetleri ve afet müdahale ekipleri, deniz seviyesine yakın ve savunmasız bölgelerde halkın tahliyesine yardım etti.

Himaçal Pradeş'in Shimla kentinde yüzlerce yol ulaşıma kapandı ve okulların tatil edilmesine karar verildi.