Hindistan'ın Ladakh bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde dün (24 Eylül Çarşamba) başlayan gösterilerin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre, Ladakh bölgesinin eyalet statüsüne kavuşturulması talebiyle dün başlayan gösterilerin ardından bölgedeki Leh kentinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Dört kişinin öldüğü ve çoğu polis olmak üzere 80'den fazla kişinin yaralandığı Leh kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, gösterilere karıştığı düşünülen en az 50 kişi gözaltına alındı.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Leh şehrinde, bölgesinin eyalet statüsüne kavuşturulması ve anayasal güvence talebiyle başlayan gösterilerde, polis ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda 4 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Daha önce açlık grevi yapan protestocular, eyalet statüsü talebini dile getirmek için bölge halkına dükkanların, okulların ve resmi dairelerin kapalı kalması çağrısında bulunmuştu.

Ladakh, Hindistan ile Çin arasında sınır anlaşmazlıklarının yaşandığı bir bölge. Pakistan ise Cammu Keşmir'in bir parçası olarak gördüğü Ladakh'ın statüsünü tartışmalı kabul ediyor.