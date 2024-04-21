Hindistan'ın Manipur eyaletinde şiddet olayları nedeniyle seçimler tekrarlanacak

Hindistan’da 19 Nisan’da başlayan genel seçimlerde oy verme işlemi devam ederken, Manipur eyaletinin bazı bölgelerinde oy verme makinelerine zarar verilmesi ve şiddet olaylarının yaşanması sebebiyle seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi.

Hint basınındaki haberlere göre, Seçim Kurulu yetkilileri, Manipur’da yaşanan şiddet olayları nedeniyle 11 seçim noktasında oyların geçersiz sayıldığını duyurarak, seçimlerin tekrarlanacağını açıkladı.

Manipur’da 19 Nisan'da güvenlik önlemlerine rağmen silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanmış, oy verme noktalarına ve makinelerine zarar verilmişti.

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanacak.