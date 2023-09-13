Hindistan'ın Manipur eyaletinde silahlı saldırganlar üç kişiyi öldürdü

Hindistan'ın Manipur eyaletinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda, yardım kamplarındaki ailelerine ulaşmak için seyahat eden üç kişi öldürüldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, şiddet olaylarının devam ettiği eyalette Kangpokpi bölgesinde hareket halindeki araca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, yardım kamplarındaki ailelerine ulaşmak için seyahat eden Kuki etnik grubuna mensup üç kişi hayatını kaybetti.

Olay yerinde silahlı çatışma izi olmadığını belirten polis, inceleme başlattığını bildirdi.

Son saldırıyla birlikte Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 168'e çıktı.

Eyaletteki şiddet olayları yüzünden yerinden edilen kişiler için komşu eyaletlerde yardım kampları kurulmuştu.