Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında 3 kişi öldü
Kaynak: AA
Hindistan'ın son dönemlerde şiddet olaylarına sahne olan Manipur eyaletinde çıkan çatışmada, 3 kişi hayatını kaybetti.
Hindustan Times'ın haberine göre, Manipur eyaletindeki Ukhrul bölgesi polisi, Kuki etnik grubundan kişilerin yaşadığı Thouwai köyünde meydana gelen çatışmada 3 kişinin öldürüldüğünü doğruladı.
Yetkililer, çatışmada yaralananlara ilişkin bilgi bulunmadığını belirtti.
Yerel basında, yaklaşık bir saat sürdüğü belirtilen çatışmada, Kuki mensuplarını öldürenlerin Meitei topluluğundan silahlı kişiler olduğu iddia edildi.
Güvenlik tedbirlerinin artırılmasının yanı sıra olayla ilişkisi olanları yakalamak üzere, ordu ve polisin ortak operasyon yürüteceği kaydedildi.uşturulacağı aktarılmıştı.