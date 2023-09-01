Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Hindistan'ın son dönemlerde şiddet olaylarına sahne olan Manipur eyaletinde çıkan çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Manipur eyaletindeki Bishnupur ve Churachandpur bölgelerinde son 72 saatte Kuki ve Meitei toplulukları arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda görevli paramiliter güç olan Assam Tüfekleri (Assam Rifles) Genel Müdürü PC Nair, olaylarda 8 kişinin öldüğünü, 2'si kolluk kuvveti olmak üzere 18 kişinin yaralandığını açıkladı.

Nair, Manipur'da karşılaştıkları durumun bir benzerinin bulunmadığını vurgulayarak "Tarihte böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bu bizim için yeni, Manipur için de yeni. Benzer bir şey 1990'ların başında Nagalar ve Kukiler savaşırken de yaşandı." ifadelerini kullandı.

Silahlı kuvvetlerin şiddet olaylarının yaşandığı eyalette karşı karşıya kaldığı çok sayıda zorluk olduğuna işaret eden Nair'e göre en büyük zorluklardan biri ise her iki toplulukta "çok sayıda silah" bulunması.

Nair, çözüme ulaşmanın tek yolunun müzakereler olduğuna dikkati çekerek "İnsanların tek yolun barış olduğunun farkına varması gerekiyor. Konuşmalılar ve müzakerelere geri dönmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle 160'dan fazla kişi hayatını kaybederken 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.

Oluşturulan 53 kişilik ekipte, 3 polis başmüfettiş yardımcısı, bir polis müfettişi, 16 müfettiş ve 10 müfettiş yardımcısının yer aldığı bilgisi de paylaşılırken toplamda 17 vakanın soruşturulacağı aktarılmıştı.