Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol ithalatı 7 ayın en düşük seviyesini gördü

Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatı, muson yağmurlarının talebi düşürmesi sebebiyle ağustosta son yedi ayın en düşük seviyesine geriledi.

Gerçek zamanlı veri takip şirketi Vortexa'nın verilerine göre, muson yağmurları nedeniyle endüstriyel faaliyet ve hareketliliğin azalmasıyla Hindistan'ın ham petrol ithalatı ağustosta yüzde 5 düşüşle günlük 4,35 milyon varil oldu. Hindistan, temmuzda günlük 4,57 milyon varil petrol ithal etmişti.

Dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi ülke, ağustosta Rusya'dan günlük 1,46 milyon varil petrol tedarik etti. Geçen ayın 450 bin varil altında gerçekleşen ithalat verisi, aynı zamanda ülkenin son yedi ayda Rusya'dan yaptığı en düşük petrol tedariki olarak kayıtlara geçti.

Hint rafinerilerin ülkenin bir diğer büyük tedarikçisi Irak'tan yaptığı ithalat da ağustosta günlük 891 bin varilden 866 bin varile düştü.

Suudi Arabistan'ın Hindistan'a ham petrol tedariki ise temmuza göre günlük 336 bin varil artarak 820 bin varil oldu.

Hindistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) petrol ithalatı da temmuzda günlük 290 bin varilken ağustosta günlük 273 bin varile geriledi. ABD'den yapılan alımlar temmuza göre günlük 59 bin varil azalarak 160 bin varile düştü.