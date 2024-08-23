Hindistan'ın Tripura eyaletindeki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 22'ye çıktı

Hindistan'ın doğusundaki Tripura eyaletinde etkili muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre eyalet yetkilileri, şiddetli yağışlar sebebiyle afetlerden etkilenen ve evleri hasar gören yaklaşık 65 bin 400 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını belirten yetkililer, çalışmalar sonucu 334 sivilin kurtarıldığını kaydetti.

Tripura Eyaleti Başbakanı Manik Saha da yaptığı açıklamada, toprak kaymalarının meydana geldiği bölgelerde en az 10 kişinin enkaz altında kaldığını bildirdi.