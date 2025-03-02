Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 28 Şubat'ta düşen çığın altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

India Today'in haberine göre, Uttarakhand'ın kuzeyindeki yola düşen çığın altında kalanları kurtarmak için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Arama kurtarma ekipleri, çığın altında kalan 46 kişiyi kurtarırken, 8 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yetkililer, ilk etapta çığ altında kalan kişi sayısının 57 olarak açıklandığını ancak çalışmalar sonucunda bu sayının 54 olduğunun tespit edildiğini belirtti.

28 Şubat'ta Çin'in Tibet Özerk bölgesi sınırına yakın Uttarakhand eyaletinin kuzeyindeki yola çığ düşmüştü.