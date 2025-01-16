Hindistan'ın uzayda kenetlenme misyonu başarıyla tamamlandı

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

ISRO'nun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, SpaDeX misyonunun başarıyla tamamlandığı belirtilerek bunu "tarihi bir an" olduğu kaydedildi.

Hindistan, SpaDeX misyonunun tamamlanmasıyla ABD, Rusya ve Çin'den sonra uzayda insan müdahalesi olmadan kenetlenme görevini başarıyla gerçekleştiren 4'üncü ülke oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de X hesabından yaptığı açıklamada, bu başarının Hindistan'ın gelecekteki uzay görevleri için önemli bir adım olduğunu belirterek ISRO ekibini tebrik etti.

ISRO, 30 Aralık 2024'te SpaDeX misyonu kapsamında iki uydu taşıyan ilk roketinin başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurmuştu. ISRO'nun 9 Ocak'taki açıklamasında ise SpaDeX misyonu kapsamında uzaya fırlattığı uyduların kenetlenmesinin, manevra sırasında beklenenden fazla gerçekleşen "sürüklenme"den ötürü ertelendiği bildirilmişti.

Bu görevin gelecekteki insanlı uzay uçuşları ve uydu servis görevleri için kilit bir teknoloji olduğu belirtiliyor.