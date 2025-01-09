Hindistan'ın uzayda kenetlenme misyonu "sürüklenme"den dolayı ertelendi

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında uzaya fırlattığı uyduların kenetlenmesinin, manevra sırasında beklenenden fazla gerçekleşen "sürüklenme"den ötürü ertelendiğini duyurdu.

ISRO'nun sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, kenetlenme için uydular arasındaki mesafeyi 225 metreye indirmek için yapılan manevra sırasındaki "sürüklenmenin" beklenenden daha fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu sebeple kenetlenmenin ertelendiği, uyduların da güvende olduğunu bilgisi paylaşıldı.