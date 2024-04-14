Hindistan, İsrail ile İran'a diplomatik yöntemlere dönülmesi çağrısı yaptı

Hindistan, İran ile İsrail arasındaki gerilimin azaltılması ve diplomatik yöntemlere dönülmesi için çağrı yaptı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ile İran arasındaki yükselen gerilimin endişe verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, gerilimin azaltılması ve diplomatik yöntemlere dönülmesi çağrısı yapıldı.

Hindistan'ın durumu yakından takip ettiği, bölgedeki elçiliklerin vatandaşlarıyla iletişim halinde olduğu vurgulandı.