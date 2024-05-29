Hindistan, Rudram-2 anti-radyasyon füzesini test etti
Hindistan, havadan karaya ateşlenen anti-radyasyon füzesi Rudram-2'yi başarıyla test ettiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, anti-radyasyon füzesi Rudram-2'nin, Su-30 MKI savaş uçağından havadan karaya ateşlendiği belirtildi.
Açıklamada, test atışının başarılı şekilde gerçekleştiği aktarıldı.
300 kilometre menzile sahip Rudram-2, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO) tarafından yerli imkanlarla geliştirildi.
Rudram-1, Ekim 2020'de test edilmişti.