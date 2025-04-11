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Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağış: 92 kişi hayatını kaybetti

Hindistan ve Nepal’de dün itibarıyla etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 92 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 11.04.2025 11:47
  • Giriş: 11.04.2025 11:47
  • Güncelleme: 11.04.2025 11:59
Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağış: 92 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA / Arşiv

Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağışlar sonucu 92 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan ve Nepal’de dün itibarıyla şiddetli yağışlar etkili olmaya başladı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), mevsim dışı yağışların süreceği uyarısında bulundu.

Yağışlar nedeniyle 92 kişi hayatını kaybederken can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi.

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