Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağış: 92 kişi hayatını kaybetti
Hindistan ve Nepal’de dün itibarıyla etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 92 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağışlar sonucu 92 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan ve Nepal’de dün itibarıyla şiddetli yağışlar etkili olmaya başladı.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), mevsim dışı yağışların süreceği uyarısında bulundu.
Yağışlar nedeniyle 92 kişi hayatını kaybederken can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi.