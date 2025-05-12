Hindistan ve Pakistan’dan ateşkes ihlali açıklamaları

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Hindistan ile Pakistan arasında dört gün boyunca süren karşılıklı saldırıların ardından iki ülke, önceki akşam akşam itibariyle kırılgan bir ateşkese ulaşılmasından saatler sonra, taraflar birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Hindistan ile Pakistan, çarşamba günü başlayan gerilimin ardından karşılıklı olarak füze ve insansız hava araçlarıyla askeri tesisleri hedef almış, çatışmalarda onlarca kişi yaşamını yitirmişti. Taraflar arasında 10 Mayıs saat 17.00 itibariyle ABD’nin diplomatik girişimleri sonucunda ateşkes ilan edildi. Ancak, kısa süre sonra Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesinde top atışları yeniden başladı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan’ın ateşkesi ihlal ettiği ve Hint Silahlı Kuvvetlerinin ihlaller karşısında “kararlı şekilde karşılık vermek” üzere talimatlandırıldığı belirtildi. Pakistan tarafı ise, ateşkese bağlı kaldığını ve ihlallerin sorumlusunun Hindistan olduğunu savundu. Açıklamada, “Pakistan barıştan yanadır ve ateşkese saygı göstermektedir. Gerilimin tırmanmaması için itidalli davranmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise iki ülkenin saldırıları durdurma kararını memnuniyetle karşıladığını açıklamış, “Bu iki harika ülkeyle ticareti ciddi biçimde artıracağım. Ayrıca Keşmir konusunda bir çözüm bulunması için birlikte çalışacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Sınır bölgelerindeki bazı şehirlerde elektrik kesintileri ve güvenlik önlemleri nedeniyle birkaç gün süren olağanüstü durumun ardından halk ateşkesle beraber günlük yaşamına dönmeye başladı.

Keşmir’de tansiyon, iki hafta önce Hindistan kontrolündeki Pahalgam’da 26 Hindu’nun yaşamını yitirdiği saldırının ardından yeniden yükselmişti. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılmış, gerginlik sınır hatlarına da yansımıştı. Hindistan ve Pakistan, 1947’de İngiltere’den bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından üç kez savaştı, bunların ikisinin nedeni Keşmir bölgesi üzerine anlaşmazlıklardı. Her iki ülke de Keşmir’in tamamı üzerinde hak iddiasında bulunuyor.