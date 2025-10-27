Giriş / Abone Ol
Hindistan, yaklaşan fırtına nedeniyle 50 bin kişiyi tahliye etti

Hindistan, Bengal Körfezi'nden ülkeye doğru yaklaşan ve yarın kıyıya ulaşması beklenen Montha Fırtınası nedeniyle 50 bin kişiyi tahliye ederek geçici kamplara yerleştirdi.

Dünya
  • 27.10.2025 15:15
  • Giriş: 27.10.2025 15:15
  • Güncelleme: 27.10.2025 15:16
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Hindistan'da Montha Fırtınası sebebiyle 50 bin kişi tahliye edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi, Bengal Körfezi'nden yaklaşan Montha Fırtınası'nın yarın akşam saatlerinde kıyıya ulaşacağını bildirdi.

Fırtına nedeniyle körfeze kıyı bölgelerde cuma akşamına kadar şiddetli yağış olması beklenirken, balıkçılara da "denize açılmama" uyarısı yapıldı.

Yetkililer, 50 bin kişiyi tahliye ederek geçici kamplara aldı.

Montha Fırtınası'nın yaklaşık 4 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

