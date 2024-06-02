Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti

Hindistan'da 19 Nisan’da başlayan oy verme işlemleri dün sona erdi. Seçim sürecinin son gününde 33 seçim görevlisinin sıcak çarpması sonucu yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Hindistan’da dün oy kullanma sürecinin son gününde aşırı sıcaklar nedeniyle seçimde görevli 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan’da yaklaşık 969 milyon kayıtlı seçmenin katıldığı 19 Nisan’da başlayan oy verme işlemleri dün sona erdi.

Ülke genelinde 21 eyalet ve birlik bölgelerinde 7 aşamalı gerçekleşen oy verme işlemlerinin ardından seçim sonuçlarının 4 Haziran’da açıklanması beklenirken seçim sürecine aşırı sıcaklar damga vurdu.

Kavurucu sıcakların vurduğu ülkede seçim sürecinin son gününde, tek bir eyalette 33 seçim görevlisinin sıcak çarpması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Uttar Pradesh eyaletinde yetkili Navdeep Rinwa, aralarında güvenlik ve temizlik görevlilerinin de bulunduğu 33 seçim görevlisinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatın kaybettiğini bildirerek, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine 1.5 milyon rupi (18 bin dolar) tazminat ödenecek” dedi.

BİHAR'DA 10 CAN KAYBI

Hindistan basını ülke genelinde toplam 58 kişinin aşırı sıcağa maruz kalması nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı. Bihar'da dün seçimlere bağlı en az 10 ölüm kaydedildiğini ve yetkililerin can kaybının artmasından endişe ettiği kaydedildi.

Ülkede uzun süren oy verme işlemlerinin dün tamamlanmasının ardından açıklanan sandık çıkış anketlerine göre seçimi mevcut Başbakan Narendra Modi’nin kazanması bekleniyor. Oy sayımının Salı günü gerçekleştirilmesi ve sonuçların da Salı akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.