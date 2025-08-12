Hindistan’da enflasyon son 8 yılın en düşük seviyesinde

Hindistan’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz 2025’te yıllık bazda yüzde 1,55 artarak son sekiz yılın en düşük seviyesine indi. Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, bir önceki ay yüzde 2,10 olan manşet enflasyon, 55 baz puan geriledi.

GIDA ENFLASYONU NEGATİFTE

Gıda fiyatlarındaki yıllık değişimi ölçen Tüketici Gıda Fiyat Endeksi (CFPI) ise Temmuz’da yüzde -1,76 oldu. Böylece gıda enflasyonu, Ocak 2019’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu gerilemede bakliyat, sebze, tahıl, eğitim, yumurta ile şeker ve şekerleme kalemlerindeki fiyat düşüşleri etkili oldu.

KIRSAL VE KENTSEL ENFLASYON FARKI

Kırsal bölgelerde manşet enflasyon yüzde 1,18’e, gıda enflasyonu ise yüzde -1,74’e gerilerken; kentsel alanlarda bu oranlar sırasıyla yüzde 2,05 ve yüzde -1,90 olarak kaydedildi. Konut enflasyonu yüzde 3,17, sağlık enflasyonu yüzde 4,57, ulaştırma ve haberleşme kalemi ise yüzde 2,12 ile yıllık bazda artış gösterdi.

AYLIK DEĞİŞİM VE ETKENLER

Aylık bazda bakıldığında, genel TÜFE Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 0,93, gıda fiyat endeksi ise yüzde 2,03 yükseldi. Yetkililer, enflasyondaki düşüşte baz etkisinin yanı sıra bazı gıda ve ulaşım kalemlerindeki fiyat gerilemelerinin belirleyici olduğuna dikkat çekti.