Hindistan’da feci kaza: Otobüs alev aldı, 9 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, bir kamyonla yataklı yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre polis, Karnataka'da yaşanan trafik kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bir kamyonun orta refüjü aşarak karşı yönden gelen bir yataklı yolcu otobüsüne çarptığını belirten yetkililer, çarpışmanın ardından otobüsün alev aldığını kaydetti.

Yetkililer, kamyon sürücüsü ve yangında mahsur kalan 8 otobüs yolcusunun hayatını kaybettiğini aktararak, yaralanan 21 kişinin hastanedeki tedavisinin de sürdüğünü bilgisini verdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "bu talihsiz olayda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü" duyduğunu belirterek, yaralıların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu.